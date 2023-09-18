«القاهرة الإخبارية» يعرض تقريرا عن «أريحا» بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن مدينة «أريحا»، وذلك بمناسبة إدراجها في قائمة التراث العالمي.

وتناول التقرير رصدا للمدينة وتاريخها، إذ جاء فيه «زهرة مهمومة ألقت على السور يديها.. خطفوا من وجهها اللون ومن أكمامها العطر، وولى السارقون».

وذكر التقرير: «هكذا وصفت إحدى القصائد المدينة التي تقول الروايات التاريخية والأثرية إنها من أقدم المدن على وجه الأرض، مدينة أريحا إحدى محافظات السلطة الوطنية الفلسطينية الـ16، والتي تقع على طول المناطق الشرقية من الضفة الغربية».

انتصار دولي لفلسطين

وتابع «تم إدراجها وموقعها تل السلطان على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في انتصار دولي استثنائي لفلسطين، وتتمثل الأهمية الاستثنائية لأريحا القديمة كونها من أقدم المدن المحصنة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى نحو 8 آلاف عام قبل الميلاد».

واستكمل «كما أظهرت الاستكشافات الأثرية وجود بقايا 23 حضارة قديمة والعديد من الهيالك القديمة والماثلة إلى اليوم، وتعد أريحا أكثر المدن انخفاضا، حيث يبلغ مستواها 250 مترا تحت مستوى سطح البحر ولا تماثلها أي مدينة أخرى في العالم، أما موقع تل السلطان فيعد من أقدم المدن الزراعية المصورة في العالم، ويمثل أول بقعة للاستقرار والسكن في العالم».

واختتم التقرير حديثه عن المدينة «وبتسجيل أريحا وتل السلطان على قائمة التراث يصبح لدى فلسطين 5 مواقع مسجلة رسميا على القائمة».