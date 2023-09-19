«حماية المستهلك» تقدم 4 نصائح بشأن الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح مهمة حول استخدام التكييف الكهربائي بشكل صحيح، كونه جهازا لا يستغنى عنه الكثيرون خلال الصيف والشتاء، إذ يستخدمه آخرون للتدفئة في فصل الشتاء للهروب من برودة الطقس.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح لاستخدام التكييف الكهربائي بشكل صحيح، وهي كما يلي:

نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي

1- من الضروي تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

2- يفضل تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية على الشرفات الخاصة بمكان السكن أو العمل، والابتعاد عن تركيبها على الأماكن الضيقة بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها عند الحاجة لذلك.

3- الحرص على تنظيف مرشح التكييف كل فترة لا تزيد عن أسبوعين، من أجل تسهيل عملية مرور الهواء النظيف، ما يقلل من الطاقة المستخدمة.

4- ينصح بعدم إهمال إجراء الصيانة الدورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات، ويفضل أن تكون في بداية كل فصل صيف.