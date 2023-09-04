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احذري هذه الحشرات عند عدم تنظيف التكييف.. «تجنبي المضاعفات الصحية»

كتب:

أمنية شريف
12:08 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
التكييف

التكييف

لا تلتفت ربات المنزل في أحيان كثيرة، إلى أنّ التكييف يعد بيئة خصبة لنمو الأتربة والحشرات أيضًا، مما يؤثر على الصحة العامة للأشخاص، ولهذا يجب معرفة خطورة إهمال تنظيف التكييف وكيفية الوقاية من الأمراض التي يتسبب بها.

ميكروبات تنمو داخل التكييف

يمثل التكييف بيئة خصبة لنمو البعوض، ويجب إزالة المياه الراكدة وتنظيف التكييف بإحكام، أو تغطيته بقماش ذو ثقوب لمنع امتلائه بالغبار، بحسب حديث علي يونس، وكيل كلية العلوم جامعة القاهرة وأستاذ علم الحشرات، لـ«هُن»، للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــــا.

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بقلم أمنية شريف