5 علامات تحذيرية تظهر بالوجه تشير لإصابتك بالكبد الدهني.. اعرفها

مرض الكبد الدهني واحد من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، ويكون المسبب له تراكم الدهون داخل الكبد، علاوة على أمراض أخرى، منها السمنة والسكري وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وهو ما ينتج عنه ضررًا كونه يعيق وظائف الكبد تدريجيًا، وفي النهاية يمكن أن يؤدي لتندب الكبد وإعاقة دائمة به.

لكن ثمة علامات تحذيرية في الوجة يمكنها الإشارة لإصابتك بمرض الكبد الدهني، وفقًا لما قاله الدكتور حسني سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، لافتًا إلى أنّ أولها انتفاخ الوجه، إذ يفكك الكبد الهرمونات مثل الألدوستيرون، ما يسبب احتباس السوائل في حال سمح لها بالتراكم، لذا يبدو الكبد وكأنه مثل الـ«غربال»، يقوم بتصفية السموم والهرمونات والخلايا غير الصحية من مجرى الدم، وذلك عند فحصه تحت المجهر.

علامات الوجه التي تشير إلى المرض

وأضاف «سلامة»، لـ«الوطن»، أن من العلامات الإصابة به ظهور بقع بيضاء على اللسان، ويعد اللسان مؤشرًا قويًا على صحة الكبد، نظرًا لكونه يعكس مشكلات الجهاز الهضمي، فحينما تكون هناك الكثير من الخميرة في الأمعاء أو يصبح الكبد بطيئًا، فقد يتسبب ذلك في تكوين بقع بيضاء على اللسان، كما أنّ سمك اللسان أيضا قد يعبرعن صحة الكبد.

وأشار أستاذ الكبد، إلى أن الأوردة العنكبوتية أو ما تُعرف بالأوعية الدموية المكسورة على الوجه أو الأوردة الخيطية أو الأحمرار، وهي توسع الشعيرات، إحدى علامات المرض، وتظهر أحيانًا عندما يصبح تدفق الدم بطيئًا، ما يؤدي إلى زيادة الضغط في الأوردة، محذرا من تورم القدمين.

كما أكد أن أمراض الكبد يمكن أن تزيد من مستويات الأملاح الصفراوية، والتي يمكن أن تتراكم تحت الجلد، وبالتالي تسبب حكة الجلد، لذا الحكة أحد العلامات، وأيضًا إصفرار العين، وأحد التفسيرات الشائعة لإصفرار الجلد أو العينين هو زيادة مستوى البيليروبين في الجسم، وهو صبغة صفراء يفرزها الكبد.