تفاصيل وفاة ممرض أثناء عمله داخل مركز الكبد بكفر الشيخ.. أزمة قلبية مفاجئة

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي محافظة كفر الشيخ، عقب وفاة ممرض شاب يُدعى إسلام صلاح سيد أحمد، في العقد الثالث من العُمر، مقيم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، وممرض بمركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عقب استلامه للنبطشية الليلية، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

حالة من الصدمة بعد وفاة الشاب الراحل

وتسببت وفاة الممرض الشاب، في صدمة كبيرة لأسرته والمقربين منه، وزملائه من العاملين في المجال الطبي، ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أهالي كفر الشيخ يودّعون الشاب

وودّع أهالي قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ الممرض الشاب المتوفى في جنازة مهيبة، عقب صلاة الجمعة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظراً لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة، وحُسن الخلق.

ومن جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ الممرض المتوفى إسلام صلاح سيد أحمد، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة عقب استلامه للنبطشية الليلية، أمس الجمعة، ليقوم الفريق الطبي بالمركز بمحاولة إنقاذه إلا أنّه قد فارق الحياة.

وأوضح المصدر، أنّ الراحل لم يكُن يشكو من أي تعب قبل وفاته وكان بصحة جيدة وحريصاً على ممارسة مهام عمله وخدمة المرضى حتى آخر لحظات حياته، لافتاً إلى أنّ الممرض كان يُعد أحد أمهر طاقم التمريض بمركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، ومشهود له بذلك وسط زملائه وأطباء المركز، داعياً الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ ينعى الممرض الشاب

ونعى مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ بقيادة الدكتور ياسر عمارة، مدير المركز، الممرض الراحل إسلام صلاح سيد أحمد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، متقدمين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته.