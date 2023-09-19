عضو بـ«التنسيقية»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق حياة كريمة للمواطنين

قال مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الصناعات الصغيرة من أهم الموضوعات الخاصة بدفع عملية الصناعة، إذ تستهدف خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تؤثر في تراجع معدل البطالة، وتساهم في زيادة دخول الأفراد وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

التحديان الأول والثاني

وأضاف في حواره عبر قناة «إكسترا لايف» على هامش مشاركته في الحوار الوطني أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه 3 تحديات، الأول إتاحة التمويل، والثاني العامل الفني والإداري الذي يجعل الشاب قادرا على الاستدامة في مشروعه وتحقيق مستهدفاته.

التحدي الثالث

وتابع عضو التنسيقية: «التحدي الثالث يكمن في التسويق للمنتج النهائي الذي يخرج من المشروع، وتحديدا في المشروعات المتوسطة التي لها روابط أمامية وخلفية، أي متشابكة مع صناعة الكرتون، فصناعة متوسطة مثل الكرتون ترتبط بصناعة أخرى في التغليف والتعبئة لصناعات الأجهزة المنزلية والكهربائية، وبالتالي فنحن نحتاج إلى وجود سبل تحفيز لهذه الفئة من الشباب عن طريق إتاحة السياسة النقدية لزيادة التمويل».