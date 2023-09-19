قيادي بـ«مستقبل وطن»: مبادئ الحوار الوطني تدعم المشاركة في الحياة السياسية

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية المبادئ العامة التي أعلنتها إدارة الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، وتضمن مشاركة واسعة من قبل المصريين في تلك الانتخابات، كما تعد فرصة للأحزاب السياسية لتقوية دورها في الشارع وتواصلها مع المواطنين، وكذلك فرصة لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري، التي تساهم في تدشين الجمهورية الجديدة.

دعم الحياة السياسية

وقال «رزق» إن أبرز المبادئ التي حددتها إدارة الحوار الوطني، هي دعم الحياة السياسية المصرية، واستغلال الانتخابات الرئاسية لتنفيذ هذه الخطوة، خاصة بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء التام على خطر الإرهاب ومحاربة الجماعات الإرهابية والانتصار عليها وتجفيف منابعها، موضحًا أن المبادئ أيضًا، تضمن تحقيق انفراجة في الحياة السياسية لأنها تضمنت استكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وهو ما تنفذه الدولة من خلال لجنة العفو الرئاسي، التي تمكنت من إخلاء سبيل أعداد كبيرة من المحبوسين، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنّ الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها، لافتًا إلى أن مبادئ الحوار الوطني شملت أيضًا بذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية وكانت هذه من أبرز مخرجات الحوار الوطني بالمحور السياسي.

المبادئ العامة للانتخابات الرئاسية

وأوضح أنّ المبادئ العامة للحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، حرصت على دعم مشاركة المواطنين في الانتخابات وتوعيتهم بأهميتها، من خلال تأكيد إدارة الحوار الوطني أنه يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، وأهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق مع الأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.