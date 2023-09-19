تحالف الأحزاب عن توصيات الحوار الوطني: آلية جيدة للتعامل مع الانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا تأييده لكل ما ورد في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية لما تضمنه من رسائل هامة للمصريين والعالم.

انطلاق انتخابات الرئاسة

وأكّد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أنَّ بيان مجلس أمناء الحوار الوطني جاء في التوقيت المناسب قبل انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية، موضحًا «نتفق مع البيان في وصفه لانتخابات رئاسة الجمهورية بأنها استحقاق مهم لتدعيم مسار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وأيضًا تأييد حرية الحركة للمرشحين وقيام الأحزاب بدور فعال في توعية المواطنين لأهمية المشاركة بالانتخابات».

ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

وأوضح أنَّ تحالف الأحزاب المصرية ملتزم بالمبادئ التي نص عليها البيان بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة أنَّ التحالف ضمن القوى الحزبية والسياسية الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، لاستكمال خطة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار مصر وامنها لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وفي تصريح خاص له، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إنَّ بيان الحوار الوطني الذي صدَر خلال الساعات الماضية بشان الانتخابات الرئاسية المقبلة وما اشتمل عليه من توصيات يمكن اعتباره آلية مهمة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الذي يجمع كل فئات المجتمع للمشاركة في صندوق واحد.

وأوضح أنَّه «من الضروري أن نعمل خلال الفترة الحالية على خلق مساحات مشتركة من الفاهم وتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الوضع العام والابتعاد عن خطابات التشكيك والزيف التي لا جدوى منها سوى محاولة احباط الجماهير».

وحول التحول الديمقراطي الذي اتبعته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، قال أمين تحالف الأحزاب: «مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مسار الديمقراطية والتحول الديمقراطي وظهر ذلك من خلال دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني الذي أجمعت عليه القوى السياسية بتبادل الآراء ووجهات النظر نحو كل القضايا التي تهم المجتمع دون أي قيود أو خطوط حمراء».

وتابع: كما أن جلسات الحوار الوطني شهدت أجواء ديمقراطية في أسمى معنيها وعبر الجميع عن أرائه بكل حرية وأؤكد على أن نسبة التوافق كانت أكبر من الاختلاف".