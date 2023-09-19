النقابة العامة للعاملين بالنقل البري تطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

ناشدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ولجانها الفرعية على مستوى الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، وذلك للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة في تاريخها المعاصر.

وجاء في البيان، أن النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ولجانها الفرعية على مستوى الجمهورية تناشد الرئيس بالترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدام 2030.