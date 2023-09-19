الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الإمارات كتب: محمد أبو عمرة - يارا أشرف 02:53 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، بعد زيارة إلى دولة الإمارات، التقى خلالها نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات: تحسن تنافسية مصر دوليا في عهد السيسي رئيس نقابة الغزل والنسيج: نثق في قيادة السيسي لمسيرة المشروع الوطني كيف تحسن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة حياة المواطن؟.. خبير اقتصادي يجيب نائب بـ«الشيوخ»: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين أردنية تشيد بإنجازات السيسي: «هنيالكم يا مصريين برئيسكم» السيسي الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بقلم محمد أبو عمرة - يارا أشرف