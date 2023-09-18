«المالية»: صرف الزيادات الأخيرة المعلنة من الرئيس السيسي خلال أيام

أكد محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية للموازنة، أنّ الاعتمادات الخاصة بقرارات الحزم الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياته لمحافظة بني سويف مأمونة ومضمونة.

استكمال الإجراءات القانونية

وأضاف مستشار وزير المالية للموازنة، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، أنه سيتم صرف هذه الزيادات بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها مباشرة بعد مناقشتها بمجلس النواب وفقا لمحددات القانون.

الحزمة الاجتماعية

وأوضح مستشار وزير المالية للموازنة، أن مجلس النواب سيكون في أول أجندته بعد العودة من الإجازة البرلمانية هو اعتماد هذه الحزمة الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي، وسيتم الصرف من أول أكتوبر لهذه الحزم الاجتماعية والزيادات الأخيرة.