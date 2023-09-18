رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المالية»: صرف الزيادات الأخيرة المعلنة من الرئيس السيسي خلال أيام

كتب:

محمد أيمن سالم
11:08 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
وزارة المالية

وزارة المالية

أكد محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية للموازنة، أنّ الاعتمادات الخاصة بقرارات الحزم الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياته لمحافظة بني سويف مأمونة ومضمونة.

استكمال الإجراءات القانونية

وأضاف مستشار وزير المالية للموازنة، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، أنه سيتم صرف هذه الزيادات بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها مباشرة بعد مناقشتها بمجلس النواب وفقا لمحددات القانون.

الحزمة الاجتماعية

وأوضح مستشار وزير المالية للموازنة، أن مجلس النواب سيكون في أول أجندته بعد العودة من الإجازة البرلمانية هو اعتماد هذه الحزمة الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي، وسيتم الصرف من أول أكتوبر لهذه الحزم الاجتماعية والزيادات الأخيرة.

 

اقرأ المزيد:

«المالية» تحدد خطوات وموعد تطبيق علاوة المعيشة والإعفاءات الضريبية

هل توقفت أنظمة وزارتي المالية والتجارة الإلكترونية في الكويت بسبب «هاكرز»؟

«الرقابة المالية»: 29.6 مليار جنيه تعويضات مسددة من شركات التأمين في 8 أشهر

«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين بعدة إجراءات لتسعير الوثائق

«المالية»: معاشات تكافل وكرامة زادت بنسبة 40% من أبريل 2023 إلى الآن

وكيل «المالية»: تكلفة الحزمة الجديدة من قرارات الرئيس 60 مليار جنيه
بقلم محمد أيمن سالم