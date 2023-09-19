كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي في سول

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية لتقديم شكوى بشأن مناقشات موسكو حول صفقات الأسلحة والتعاون العسكري مع كوريا الشمالية.

وزير خارجية كوريا الجنوبية يدعو موسكو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن

واستدعى جانج هو-جين، نائب وزير الخارجية، أندريه كوليك، السفير الروسي، في وقت سابق من اليوم، ودعا موسكو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «يونهاب».

لقاء الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية

وجاء الاستدعاء بعد أن عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، وأجرى جولة في سلسلة من المواقع العسكرية الرئيسية، وسط تزايد المخاوف بشأن صفقات الأسلحة المحتملة بين البلدين.

ودعا «جانج» روسيا إلى إنهاء التحركات الرامية إلى إقامة العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية على الفور.

وشدد أيضًا على أنه يتعين على روسيا التصرف «بمسؤولية» كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن أي انتهاكات للقرار، وكذلك الإجراءات التي تهدد أمن كوريا الجنوبية، قد يكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين.