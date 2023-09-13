زعيم كوريا الشمالية يشكر بوتين على الاستقبال الحار

وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعوته لزيارة روسيا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الزعيم الكوري الشمالي، قال خلال جلسة المباحثات التي جرى عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقاعدة فوستوتشني الفضائية، اليوم: «شكرًا على الدعوة والاستقبال الحار، رغم جدول أعمالكم المزدحم».

وأوضح زعيم كوريا الشمالية، أنّ التعاون مع روسيا شهد مرحلة مهمة ونولي أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنّنا نقف مع روسيا بكل إمكاناتنا ضد السياسات الاستعمارية، والعلاقة معها سترتقي إلى مستوى جيد بما فيه مصالح الشعبين.

ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل روسيا عبر قطار مدرّع.