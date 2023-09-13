بوتين: بحثت مع زعيم كوريا الشمالية التعاون الاقتصادي والعسكري

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ بلادنا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال وسيادة كوريا الشمالية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف «بوتين» خلال جلسة المباحثات، التي جرى عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج، بقاعدة فوستوتشني الفضائية، اليوم الأربعاء، أنّ لقاءونا يُجرى في وقت يحتفل فيه البلدان بمرور 70 عامًا على العلاقات بين البلدين.

استعداد موسكو لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية

وأوضح الرئيس الروسي أننا سنبحث معًا مسائل تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري مع كوريا الشمالية، وأعلن استعداد موسكو لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية، شاهدنا معًا كيف تتطور قاعدة فوستوتشني الفضائية ونأمل أن تكون هذه الزيارة ممتعة لكم.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، منشأة إطلاق الصواريخ «سويوز-2»، كما زار الزعيمان منشأة الإطلاق في أنجارا التي كانت قيد الإنشاء منذ 31 مايو 2019، والمشروع الآن في مراحله النهائية، وراقب بوتين وكيم منصة الإطلاق الجديدة من منصة عرض خاصة.

ووصل إلى روسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، وسط تحذيرات أمريكية من إبرام صفقات تسليح بين البلدين.