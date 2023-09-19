وكيل «رياضة الشيوخ» يقترح إنشاء قاعدة بيانات لذوي الهمم الباحثين عن العمل

قال النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنّ القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بتمكين ذوي الهمم وتشغيلهم لا يُطبّق بشكل كامل، مشيرًا إلى أنّنا في حاجة لتشجيع القطاع الخاص لتطبيق هذا القانون، ويرجع هذا لعدة أسباب أبرزها عدم قدرة صاحب العمل على التواصل مع ذوي الهمم، فضلًا عن عدم معرفتهم بالإعاقة الخاصة به وحجمها وهكذا.

ذوي الههم يتميزون بقدرات ومهارات عالية

وأضاف «الجابري»، خلال حواره على هامش جلسات الحوار الوطني عبر فضائية «إكسترا لايف»، أنّ ذوي الههم يتميزون بقدرات ومهارات عالية للغاية، لكن يجب فرزهم حتى يمكن عمل عملية توجيه وتوافق لهم مع الأعمال، لافتًا إلى أنّه سيقترح في جلسات الحوار الوطني فكرة ضرورة عمل قاعدة بيانات خاصة بذوي الهمم الباحثين عن العمل، ويوضح قدراتهم وإمكاناتهم من أجل سهولة وتيسير الوصول إليهم.

تشجيع أصحاب الأعمال وتحفيزهم

وتابع: «يجب تشجيع أصحاب الأعمال وتحفيزهم من أجل الالتزام بتطبيق قانون تمكين ذوي الهمم»، مشيرا إلى أنّ قانون الـ5% لذوي الهمم يطبق في المؤسسات الحكومية والمجالس النيابية والعديد من الأماكن في القطاع الخاص لكن ما زال يحتاج إلى دعم.