حزب الإصلاح والنهضة يثمن بيان الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

ثمن حزب الإصلاح والنهضة، البيان الصادر، عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في الانتخابات الرئاسية المقبلة وما بعدها.

حياة سياسية في سبيل الكرامة

وشدد حزب الإصلاح والنهضة، على أنَّ تلك الإجراءات في حال اتخاذها ستكون بمثابة «أساس متين» و«ميثاق مبادئ» يؤسس لحياة سياسية تليق بالجمهورية الجديدة وبالشعب المصري العظيم الذي قاد ثورتين في سبيل الحرية والكرامة.

وأكّد أنَّ فتح المجال العام استنادًا على نجاح تجربة الحوار الوطني هو سبيل واقعي تحتمله الطاولة السياسية المصرية ويمكن تطبيقه بمرحلية ومستهدفات وقتية واضحة لضمان تنفيذه وجني ثماره على المستوى القصير والمتوسط والبعيد.

فتح المجال العام والسياسي

وكان حزب الإصلاح والنهضة قد أعلن في بيانه بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة استكمال فتح المجال العام والسياسي بشكل خاص، إلى جانب ضرورة تناسب ذلك مع تمكين المجتمع وتأهيله سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وكذلك ضرورة استكمال خطة الدولة التنموية في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية 2023.