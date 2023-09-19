متحف شرم الشيخ يستقبل عددا من ذوي الهمم تزامنا مع اليوم العالمي للصم

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه في ظل الاحتفال باليوم العالمي للصم، استقبل متحف شرم الشيخ، مجموعة من طلبة مدرسة الأمل بالطور لذوي الهمم من الصم، وذلك بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بمحافظة جنوب سيناء، وتولى أمناء المتحف الشرح، وترجمت إحدى المدرسات الشرح عن طريق لغة الإشارة.

الاحتفاء باليوم الدولي للغة الإشارة

وأضاف قطاع المتاحف فى بيان صحفي اليوم، أنّ متحف شرم الشيخ بدأ استعدادته للاحتفاء باليوم الدولي للغة الإشارة، إذ تتولى حاليًا إحدى مدرسات لغة الإشارة، تعليم العاملين بمتحف شرم الشيخ بعض الكلمات والإشارات التي يستطيعون من خلالها التواصل والتعامل مع الصم وضعاف السمع من زوار المتحف.

دورة تدريبية في التاريخ والآثار المصرية القديمة

وفي سياق متصل، أعلنت وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ifao، عقد دورة تدريبية بعنوان «دراسات حديثة في التاريخ والآثار المصرية القديمة»، وذلك خلال الفترة من 10 أكتوبر 2023 حتى 10 مايو 2024 بمعدل يوم من كل أسبوع.

وحددت وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، الاشتراطات التي يجب توافرها في المتدربين، كالتالي:

1- أن يكون من الآثريين.

2- ألا يكون المتدرب قد حصل على ذات التدريب من قبل.

3- ضرورة حصول المتدرب على موافقة جهة العمل التابع لها.