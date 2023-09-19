انقطاع الاتصالات في درنة والسلطات تطالب الصحفيين بمغادرة المدينة

أعلنت الشركة الليبية للاتصالات، انقطاع الاتصالات عن مدينة درنة، وذلك بعد انقطاع كوابل الألياف البصرية الرابطة لأكثر من مسار في المنطقة الشرقية، نتيجة للعاصفة التي ضربت المدينة، وأدت إلى انهيار سدين تسببا في خسائر ضخمة في الأرواح والممتلكات.

السلطات طلبت من جميع الوفود الصحفية مغادرة المدينة

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن السلطات طلبت من جميع الوفود الصحفية مغادرة المدينة في أسرع وقت لأن عددا كبيرا من الصحفيين، يعرقل عمل فرق الإنقاذ حسبما ذكر وزير في حكومة الشرق الليبي، في تصريحات صحفية له.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن رجال إنقاذ تحدثوا عن صعوبات بالغة تواجههم أثناء عملهم، ووصف بعضهم أن حجم الكارثة يتخطى الإمكانيات، لأن الدمار كبير، وكذلك الخسائر البشرية والأضرار المادية، وهو ما يفوق قدرتهم بأضعاف.

الوضع يتجاوز قدرة المنظمات الدولية العاملة في ليبيا

ووصف بشير عمر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في مدينة درنة بالكارثي، مضيفا أن الوضع يتجاوز قدرة المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، وليس فقط السلطات المحلية.

وتعرضت مدينة درنة الليبية لعاصفة تسببت في زيادة كمية الأمطار التي ضربت المدينة، وتسببت انهيار سدين واجتاحت الفيضانات المدينة، وتسببت في وقوع آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى فقدان الآلاف وتشريد غالبية سكان المدينة.