أعلن مجلس الوزراء الليبي، قبل قليل، إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق بعد أسبوع من وقوع العاصفة دانيال في البلاد التي أضرت بمدينة درنة شمال شرق ليبيا بسبب انهيار سدين فيها بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين.

وكشفت ليبيا عن إقامتها حداد 3 أيام على الوفيات والمصابين والمفقودين في البلاد الذين تجاوز عددهم الـ30 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية، في الوقت الذي كشف الجيش الليبي في بيان له أن مدينة درنة اختفى 25% منها على الأقل بسبب العاصفة دانيال التي ضربت البلاد.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن قبل قليل عن مساعدات بقيمة 11 مليون دولار موجهة إلى ليبيا كجهود إغاثة للبلاد.