ليبي يفقد 80 فردا من عائلته في فيضانات درنة (فيديو)

كشف مواطن ليبي في فيديو عرضته فضائية «العربية» الإخبارية عن وفاة نحو 80 فرد من عائلته في العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، الأسبوع الماضي، وخلفت آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين مع إعلان البلاد حالة الحداد 3 أيام بجانب استمرار عمليات الإغاثة حتى الآن، وسط انتشار الجثث في مدينة درنة شرق ليبيا.

شكوى وعدم تدخل السلطات

وواصل المواطن الليبي: «اشتكينا من قبل وتحديدا في عام 2020 من أن سد درنة معرض للانهيار في أي وقت، ولكن لم يتدخل أحد»، وانهار سدين في مدينة درنة شرق ليبيا وسط شكوك بانهيار السد الثالث الذي تدخلت الدولة لصيانته منعا من انهياره.

طلب مساعدة من مختلف الدول

وطالبت السلطات الليبية مختلف الدول بالتدخل لمساعدتها خاصة أن البلاد في حاجة إلى فرق إقناذ مدربة على انتشال الجثث وبالفعل قدمت مصر وتركيا والإمارات وروسيا مساعدات مادية وطبية لليبيا في ظل الأزمة الكبيرة التي ضربت البلد المطل على ساحل البحر المتوسط ويمر أيضا بحراك سياسي منذ عام 2011.

سبب الكارثة في ليبيا

وأعلن الجيش الليبي، في بيان بعد العاصفة دانيال التي ضربت البلاد، أن مدينة درنة قد اخفتى 25% منها على الأقل عقب انهيار السدين فيها، وهو السبب الرئيسي في تفاقم الكارثة لأن العاصفة مرت من قبل في دول بلغاريا والمجر واليونان، لكن كانت الأضرار أقل من حيث الوفيات والخسائر المادية، ولكن انهيار السدود في ليبيا حول العاصفة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.