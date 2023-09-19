مصرع مبيض محارة وإصابة آخر سقطا من أعلى سقالة في بني سويف

لقي مبيض محارة مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما في أحد البنايات بالمجاورة الرابعة بالحي الثالث شرق النيل في بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث سقوط من علو في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من علو، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة شخص وإصابة آخر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، بينما رفض المُصاب النقل وجرى إتخاذ الإجراء اللازم.

تفاصيل وفاة مبيض محارة سقط من أعلى سقالة

وتبين أن المتوفي يدعى ياسر محمد محمد 40 سنة، مبيض محارة وجرى إيداع جثته مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، بينما أصيب كريم محمد 25 سنة باشتباه خلع في الكتف ورفض النقل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.