رئيس الصحفيين الإماراتيين: لقاء السيسي وبن زايد رقم 47 خلال 10 سنوات

أكد محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، قوة العلاقات المصرية الإماراتية، مثمنًا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات رقم 47 خلال 10 سنوات.

العلاقات المصرية الإماراتية مبنية على الشفافية

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية مبنية على الشفافية والوضوح والمصالح المشتركة، وهي راسخة وحقيقية وصادقة ومستمرة.