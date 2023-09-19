مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات القطار في البحيرة

لقيت فتاة مصرعها بعدما صدمها قطار بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق مركز إيتاي البارود بالبحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع فتاة في البحيرة

ورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، باستقبال المستشفى جثة فتاة بعدما صدمها قطار في أثناء عبور شريط السكة الحديد بشكل مخالف أمام قرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة

تحديد هوية المتوفية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين وفاة فتاة تدعى «وسام.ق.ع»، 21 سنة، مقيمة قرية كفر الشيخ مخلوف ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابساته.