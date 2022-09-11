مصرع فتاة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في البحيرة

لقيت فتاة مصرعها صعقًا بالكهرباء، داخل منزلها بشارع البحر بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة فتاة إثر تعرضها للصعق الكهربائي داخل منزلها بشارع البحر التابع لذات المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفاة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة «صابرين محمد مصطفى الجندي»، 24 سنة، مقيمة شارع البحر بمدينة إدكو، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ادكو العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.