مصرع فتاة شنقاً على يد شقيقها «مريض نفسياً» في البحيرة

لقيت فتاة مصرعها شنقاً داخل منزلها بقرية «المنشية الإبراهيمية»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بمقتل فتاة شنقاً

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها مشنوقة داخل منزلها بقرية «المنشية الإبراهيمية»، التابعة لذات المركز، ويوجد شبهة جنائية في الواقعة، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

وعلى الفور، وجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد هاني صبحي، مفتش البحث الجنائي بفرع إيتاى البارود، وضباط مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، لكشف غموض الواقعة.

المتهم يعترف بشنق شقيقته أثناء نومها

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة فتاة تٌدعى «صابرين خ.»، 27 سنة، مشنوقة، كما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجنى عليها «مريض نفسياً»، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، الذي اعترف بقيامه بشنق شقيقته أثناء نومها داخل المنزل.

وجرى التحفظ على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، حيث تباشر نيابة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أحمد ماجد، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.