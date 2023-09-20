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كشف حقيقة العثور على حقيبة «دولارات وأيفونات» في نفايات درنة.. فيديو

كتب:

أحمد حامد دياب
02:03 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
حقيبة الأموال

حقيبة الأموال

فيديو انتشر بشدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر لحظة العثور على حقيبة بها مبالغ ماليّة بالدولار فئة 100 دولار وهواتف نقّالة من ماركة آيفون الغالية، بينما يزعم البعض أن الفيديو من المدينة المنكوبة وأن الحقيبة من مخلفات الفيضان الكارثي.

الفيديو حصد آلاف المشاهدات والتعليقات

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات، وحصد الكثير من التعاطف والتعليقات المؤثرة عن الدنيا وذلك بعد أيام من الفيضانات الناجمة عن عاصفة دانيال التي تسببت في انهيار سدّين في درنة شرق ليبيا وتسببت في مقتل وفقدان وتشرد عشرات الآلاف من سكان المدينة.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية حقيقة هذا الفيديو، مؤكدة عبر استخدام وسائل التدقيق أن الادعاء خاطئ والفيديو منشور قبل أشهر، ونشرته قناة على موقع يوتيوب تُدار من سنغافورة، وكثيراً ما تنشر مقاطع مشابهة تدّعي العثور على أشياء ثمينة وسط النفايات، من أجل جذب المشاهدات.

وحتى الآن ما زالت فرق البحث والإنقاذ في مدينة درنة الليبية تعمل على إغاثة المنكوبين في مدينة درنة وانتشال الجثث التي جرفتها مياه الفيضان للبحر.

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بقلم أحمد حامد دياب