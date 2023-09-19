كلب بدرجة «عريف».. إيفار ينجح في إنقاذ حياة عشرات الليبيين في درنة (فيديو وصور)

تمكن الكلب إيفار من إنقاذ حياة أكثر من 30 شخصا من العالقين تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية ليبية.

ويخدم الكلب إيفار بوحدة التدخل والمهام الخاصة بقسم النجدة ببنغازي، ويحمل رتبة عريف، وجرى تدريبه على أعلى مستوى ليشارك في أعمال الإغاثة.

يمكنه الوصول للمحتجزين تحت الركام

يمكن للكلب إيفار، الوصول إلى المحتجزين تحت الأنقاض، ويستمع لأصوات وأنفاس الموجودين تحت الانقاض، كما يشم روائح الهرمونات والدماء والبراز داخل جسم الإنسان، ما يجعله ينبح بشدة عند سماعه أصوات أو شم رائحة الموجودين تحت الانقاض.

واحتفل أهالي بنغازي بالكلب إيفار، واجتمع حوله الشباب والأطفال لتحيته بعد دوره البطولي في إنقاذ حياة البشر.

ينافس الكلب السويدي الشهير كيليان

ويتنافس الكلب إيفار مع الكلب السويدي الشهير كيليان، الذي شارك في عدة مهام سابقة لإنقاذ المدفونين أحياء تحت الركام، ونجح بالفعل في انقاذ حياة العشرات ويؤدي حاليًا مهام انقاذ بالمغرب.

كيليان من سلالة «جولدن ريتريفر»، ويعيش في السويد لكنه يسافر كثيرا حول العالم لأداء مهام استثنائية لإنقاذ البشر، حيث شارك في انقاذ البشر في تركيا والمغرب وعدد من دول أوروبا.

وتسببت عاصفة دانيال في زيادة كمية الامطار مما أدى لانهيار سدين بمدينة درنة الليبية تسببوا في غرق المدينة وجرفوا أحياء كاملة للبحر وأدوا لمقتل الآلاف واصابة أخرين وتشريد أغلب سكان المدينة.