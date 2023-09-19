وزير الاقتصاد الليبي السابق: الأهالي رفضوا استغلال كارثة الفيضانات وقرروا إعادة إعمار درنة

قال سلامة الغويل وزير الاقتصاد الليبي السابق، إن الواقع يفرض على الجميع كقوى مدنية وكمتخذي قرار وكمختصين ومهنيين، أن يبحثوا بحثا حقيقيا عن كل ما يعيد إعمار منطقة درنة بعد الإعصار.

إعادة إعمار المدينة

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بنغازي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة التي تشرف على منطقة درنة هي الملزمة بترتيب الأولويات من الناحية الأمنية ومن ناحية خلق البيئة المناسبة للقوى التنفيذية.

وأوضح أن الإرادة المدنية بدأت تشكل الملامح القانونية وعملية إعادة البناء، ورفض الليبيون بكل أطيافهم استغلال هذا الموقف، وقرروا إعادة إعمار المدينة بمجرد توفير الموارد الاقتصادية.

لا مجال للرجوع في العهود

ولفت إلى أنه لا يوجد مجال للرجوع في عهود الليبيين، والقوى الشعبية عبرت عن إراداتها وشكلت مؤشرا لليبيين على ضرورة التوافق خلال الأزمة.