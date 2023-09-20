أحد أبطال أكتوبر: أبطلنا مفعول النابالم الإسرائيلي قبل يومين من الحرب

قال المهندس عزالدين سيد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن استطلاع القوات المسلحة خلف خطوط العدو كان يعبر القناة ويقوم بأسر الإسرائيليين وإحضارهم أحياء.

وأضاف «سيد»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في مرة، حاولوا تخويفنا بضرب القناة بالنابالم، وعندها وجدنا القناة عبارة عن نار».

الضفادع البشرية

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «قبل حرب أكتوبر، رصدنا جميع الفتحات الموجودة على القناة وعرفنا إحداثي كل فتحة عبر الضفادع البشرية وسجلت كل هذه الإحداثيات، وقبل الحرب بيومين اتجه أكثر من فرد إلى فتحات كثيرة وعملوا خلطة معينة خضعت للتجارب في المعامل المركزية للقوات المسلحة من أجل اختراع خلطة لسد الفتحات التي كانت تضخ النابالم»، مشيرًا إلى أنه تم إبطال مفعول طلمبات النابالم عبر سد الفتحات باستخدام الخلطات.

الهجوم المصري في حرب أكتوبر

وواصل: «لولا هذه التجارب لما حدث الهجوم المصري في حرب أكتوبر، وجرى إنتاج هذه الخلطات في المصانع الكيماوية المصرية».