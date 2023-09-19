فيلم «حدث في 1973» يستعرض عناوين الصحف قبل 13 يوما من حرب أكتوبر

استعرض فيلم «حدث في 1973» المذاع على القناة الوثائقية شهادة تقرير عن عناوين الصحف قبل حرب أكتوبر 1973.

عناوين صحف الأخبار والأهرام

جاء في التقرير: «إنه في اليوم 23 سبتمبر عام 1973، تفصلنا 13 يوما عن المعركة الكبرى معركة التحرير والكرامة، وفي ذلك اليوم يظهر احتفاء الأخبار والأهرام قطع الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل، وهناك في أمريكا حصار الرئيس نيكسون في فضيحة ووترجيت، فيما يتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة ألمانيا الشرقية، بتدريب وتجهيز وتمويل الفدائيين العرب الذين يعملون بأراضيها».

وواصل التقرير: «وفي صفحاتها الأولى، تركز الصحف على النزاعات بين الدول الصناعية والنامية في مؤتمر صندوق النقد الدولي، وعلى الصعيد المحلي، ينتظر الجميع ما سيعلنه الرئيس، حيث نوهت الصحف بخطاب بالغ الأهمية يوجهه الرئيس السادات إلى الأمة في ذكرى وفاة عبدالناصر في يوم الجمعة الموافق 28 من سبتمبر».

تفاصيل لقاء السادات بالمفكرين

واستكمل التقرير: «أنه على هامش هذا الخبر، تنشر الصحف تفاصيل لقاء السادات بالمفكرين والساسة، الذين اشتركوا في جلسات الاستماع في مجلس الشعب، وشرح لهم السادات جهود الدولة في كسب رأي العام العالمي».