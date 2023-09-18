العميد محمد عبدالمنعم يكشف تفاصيل التمويه قبل حرب أكتوبر 1973

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب السادس من أكتوبر، إنه حتى شهر سبتمبر 1973 لم يكن لدى أفراد القوات المسلحة أي اعتقاد أن العبور سيكون في السادس من أكتوبر، ولكن كانت بعض التجهيزات تتم في إطار التمويه الذي تقوم به القوات المسلحة.

أسلحة على الطرق العرضية

وأضاف عبدالمنعم، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز: «في إطار التمويه، كانت لدينا تحركات من الأمام للخلف مثلا، وكانت مدفعيات تنسحب من الأمام إلى الخلف، وفي الليل كانت تحتل أماكنها، وكان يتم تحريك أسلحة على الطرق العرضية».

التدريب هو الحرب

وتابع: «قبل الحرب كان الناس يسألوننا متى ستحاربون ومتى ستعبرون لتحرير الأرض، ولكن الرد هو قريبا أو هانت إن شاء الله، لأننا كنا نتدرب وبالتأكيد كان غرض هذا التدريب هو الحرب».

وواصل: «بالنسبة لكتيبتنا، فإنها في الدفاع تمتد لـ4 كيلومترات في شرق القناة من جبل مريم حتى سرابيوم في الإسماعيلية، ولكن في الهجوم كنا نضيق هذه المسافة، وفي الأول من أكتوبر 1973 بدأت الكتيبة تضيق وقيل لنا إن هذا الأمر يحدث للتدريب أو التمويه، حتى وجدنا الدبابات احتلت أماكنها في 4 أكتوبر وهناك دبابات أصبحت موجودة في جبل مريم، أما العدو فقد كان أعمى ولم يكن يدرك حقيقة ما يحدث».

الرحلة حقيقية

وأكمل: «قبل حرب أكتوبر بـ48 ساعة تم تسريح 20 ألف جندي وخرجوا إلى الاحتياط، ثم عادوا مجددا بالتدريج، وكان ذلك قرارا تكتيكيا، وأعلنت القوات المسلحة عن رحلة حج، ومن ثم هل يمكن لأي دولة تريد الحرب أن تجعل ضباطها يسافرون إلى أداء شعائر الحج؟ لم تكن هذه الرحلة حقيقية، ولكنها كانت مجرد إعلان للتمويه حتى تعتقد إسرائيل بأننا لن نحارب، وبحلول السادس من أكتوبر كان الجميع في مكانه، لكننا لم نكن نعلم متى سنحارب أيضا».