عاجل.. تونس تغرق في ظلام شديد بسبب حريق ضخم بمحطة كهرباء

تعرضت أغلب الولايات التونسية إلى انقطاع تام في التيار الكهربائي تسبب في ظلام دامس، وذلك بسبب حريق ضخم شب في محطة كهرباء رئيسية.

انقطاع الكهرباء جاء نتيجة حريق في المحطة الكهربائية الرئيسية

وبحسب مراسلة «سكاي نيوز» فإن انقطاع الكهرباء في أغلب ولايات الجمهورية التونسية جاء بشكل مفاجئ، نتيجة حريق في المحطة الكهربائية الرئيسية، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن خسائر الأرواح أو الممتلكات.

الحماية المدنية التونسية تحاول السيطرة على الحريق

وبحسب وسائل تونسية محلية فإن حريقا نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز «برداس» تسبب في قطع الكهرباء، بينما هرعت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد.