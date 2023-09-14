انقطاع الكهرباء في كل ولايات نيجيريا والسبب «انهيار النظام بالكامل»

سلط انقطاع الكهرباء في نيجيريا الضوء على لجوء عدة دول لتخفيف الأحمال، رغم كونها أكبر مورد للبترول في القارة السمراء، حيث أن نيجيريا تشغل عضوية بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك.

وجاء انقطاع الكهرباء في دولة نيجيريا الواقعة وسط غرب قارة أفريقيا في كل البلاد نتيجة انهيار الشبكة الكهربائية، بسبب عطل فني، حسبما أفادت شركات توزيع الكهرباء، وفق ما نقل موقع «سكاى نيوز» قبل قليل.

انقطاع الكهرباء في كل ولايات نيجيريا

وتسبب انقطاع الكهرباء في جميع ولايات نيجيريا الـ36، بما فيها العاصمة أبوجا، في خسائر فادحة، وتوقف كل الخدمات الطبية والحيوية في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، في الوقت الذي أصدرت فيه شركة توزيع كهرباء «إينوجو»، التي تزود جنوب شرق نيجيريا بالكهرباء، بياناً أعلنت فيه «انهيار النظام بالكامل».

تعليق رسمي على انقطاع الكهرباء في نيجيريا

وعلق على انقطاع الكهرباء في نيجيريا المتحدث باسم الشركة إيميكا إيزيه، بقوله: «بسبب هذا التطور، نحن غير قادرون على تقديم الخدمة لعملائنا»، وتعاني نيجيريا من تداعى البنية التحتية للطاقة، ما يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر.

انقطاع الكهرباء وتأثر نيجيريا

وتولد نيجيريا الغنية بالنفط، متوسط 4000 ميجاوات من الكهرباء يومياً، بعضها غير قادرة على توزيعه، لسكان يزيد عددهم عن 210 ملايين نسمة، وهو رقم بعيد عن 30 ألف ميجاوات يومياً، قالت السلطات إن البلاد تحتاجها، ولكن تؤدى عدم كفاية إمدادات الطاقة إلى اعتماد ملايين السكان على مولدات تعمل بالبنزين للحصول على الكهرباء.

انقطاع الكهرباء ورفع سعر البنزين نيجيريا

ورغم انقطاع الكهرباء في نيجيريا وإنتاج البلاد كميات كبيرة من النفط، فقد ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من الضعف هذا العام بعد أن أنهت الحكومة الدعم المستمر منذ عقود، وتكافح العديد من الأسر والشركات لإيجاد مصدر بديل لإمدادات الطاقة.