انقطاع الكهرباء عن بعض المدن والمناطق بسبب زلزال المغرب

بعد وقوع زلزال المغرب أفادت وسائل إعلامية أنه تم انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق والقري المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش المدينة العتيقة مساء أمس الجمعة بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

بعد زلزال المغرب.. انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق

وذكرت وكالة الأنباء المغربية إن عدد كبير من المواقع التاريخية تضررت من زلزال المغرب مما أدي إلى انقطاع الكهرباء، وقد تم الدفع بعدد من الحملات لإيصال المساعدات المستمرة للمتضررين من وقوع الهزة الأرضية العنيفة.

وبحسب الوكالة فإن زلزال المغرب هو الأعنف منذ نحو 6 عقود، إذ تسبب في انهيار مباني، فيما تصدعت أخري، وهرع السكان إلى الشارع وقضاء ليلة السبت في العراء خوفًا من العودة إلى منازلهم بسبب الزلزال.

وأكدت مصادر مسؤوله أن أغلب حالات الوفاة والتي وصل عددها لنحو 1037 قتيل كانوا في مناطق جبلية يصعب على قوات المساعدة والوصول إليها، فيما تجاوزت أعداد الإصابات 1200 شخص، أغلبهم في حالة حرجة.

زلزال المغرب

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، فالزلزال الذي سجل نحو 6.8 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق ضحل نسبيا، وهو 18.5 كيلومتر (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وهي مدينة عتيقة وكثير من مبانيها مسجلة بمنظمة اليونسكو بأنها أثرية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.