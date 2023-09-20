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أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة قدمت بطولات كثيرة

كتب:

أبانوب رجائي
07:15 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر

عزالدين سيد أحد أبطال حرب أكتوبر

قال المهندس عزالدين سيد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن القوات المسلحة الباسلة قدمت بطولات كثيرة في حرب أكتوبر المجيدة وفي حرب الاستنزاف، مشيرا إلى أن عدد مَن ماتوا في حرب الاستنزاف أضعاف مَن ماتوا في أثناء حرب أكتوبر.

عزالدين سيد: وجودي في القوات المسلحة أفادني إفادة عظيمة

وأضاف «سيد»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «وجودي في القوات المسلحة أفادني إفادة عظيمة، والجيش مدرسة كبيرة جدا، تعلم الصبر والحكمة وقوة التحمل».

بعد الخروج من الجيش عدت مجددا إلى الهيئة العربية للتصنيع

وتابع: «استفدت فنيا وإداريا من وجودي بالقوات المسلحة، وبعد الخروج من الجيش عدت مجددا إلى الهيئة العربية للتصنيع وتخصصت في صناعة الورقيات، وحققت نجاحات كثيرة كان مصدرها الحياة العسكرية».

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بقلم أبانوب رجائي