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محمد الباز: مصر حولت الهزيمة لانتصار ساحق في 6 سنوات ولن يقدر عليها أحد

كتب:

شريف سليمان
10:40 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
الإعلامي محمد الباز

الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن البلد الذي استطاع خلال 6 سنوات، تحويل هزيمة لانتصار ساحق، لن يقدر عليها أحد، مواصلا: «البلد اللي قدرت تقول لا للجماعات الإرهابية، وهزمت الإرهاب، وبدأت تبني لن يقدر أحد عليها، هذا يقيننا في البلد طول الوقت». 

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الأزمة الاقتصادية لها وجهين، الأول ممكن يعظم من الأزمة ويشعرك أنك انتهيت، ووجه آخر يبحث عن حلول للأزمة، مردفا: «بلدي بأدور لها عن حلول، لكن البعض دوره يعظم الأزمة».

شكر للجمعيات الأهلية

ووجه الإعلامي، الشكر للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي عملت بجدية بالتنسيق مع الدولة في دعم العمل التنموي، مؤكدا: «الحياة لا تكتمل إلا بمثلث الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، وعندما يكتمل العمل بين الثلاثة أضلع، نحقق قفزات في التنمية».

جهود كبيرة بذلتها الحكومة

وأتم بأن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا، رغم العثرات التي واجهتها، والقطاع الخاص كان محجم خلال فترة معينة، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأ يستقيم، والمجتمع المدني به ناس كثيرة ساهمت في تغيير وجه الحياة في مصر.

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بقلم شريف سليمان