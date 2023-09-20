انطلاق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الجمعة

تنطلق فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته السادسة عشر الذي يترأسه الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، الجمعة المقبل في الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى 28 من نفس الشهر.

يقام المهرجان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودعم نيفين الكيلاني وزير الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة، وبالتعاون مع وزارة الاآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، وتحت شعار رسالة سلام إلى العالم.

وقال الفنان انتصار في بيان، إن المهرجان يعد بمثابة رسالة سلام تعبر عن شخصية مصر المتنوعة والمتفردة بعمقها الثقافى والحضاري بهدف نشر ثقافة التسامح والمحبة والسمو من خلال فن السماع الذي يشدو مخاطبا وجدان البشرية أينما كانت في تناغم إنساني متخطيا حدود اللغة ومتوحدا مع ثقافات الشعوب المختلفة للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب بالموسيقى الروحية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق التي تمثل ثقافات العالم.

30 فرقة مشاركة في مهرجان سماع

يشارك في المهرجان من الفرق والدول 30 فرقة منهم الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وإندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.

وأشار إلى أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل، وتقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان «دعوني أناجي حبيبي» 26 سبتمبر، كما تقام احتفالية ملتقى الأديان «هنا نصلي معا» الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفي المولوي والختام 28 سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي.

أماكن عروض مهرجان سماع

ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغورى وبيت السنارى كما يكرم المهرجان من جنوب أفريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالإضافة إلى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.