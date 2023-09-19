قصور الثقافة تصدر 3 كتب جديدة.. منها «وجوه بريحة مصر»

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ثلاثة إصدارات جديدة، عن ثلاث سلاسل في مشروع النشر، تتضمن المسرح والشعر وحكايات مصر.

إصدارات قصور الثقافة

وأضاف الناقد جرجس شكري، أمين النشر بهيئة قصور الثقافة في منشور عبر «فيسبوك»، أن 3 عناوين صدرت اليوم عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة من سلسلة نصوص مسرحية «ميراث الدم وقعدة صفا» مسرحيتان للكاتب مجدي الحمزاوي.

وتابع أنه ومن سلسلة حكايات مصر كتاب «وجوه بريحة مصر» للكاتب محمد رفاعي، ومن سلسلة إبداعات ديوان «ثملُ بأخطاري اللذيذة» للشاعر محمد حماد.

قصر ثقافة أبو المطامير ينضم إلى صروح الثقافة

في سياق آخر وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، اليوم «قصر ثقافة أبو المطامير» بمحافظة البحيرة، تزامنا مع العيد القومي لمحافظة البحيرة، الذي يوافق 19 سبتمبر، يُضاف إلى رصيد المنشآت الإبداعية التي تمتلكها المحافظة.

ويُمثل القصر موقعًا ثقافيًا يعمل كمركز إشعاع تنويري، يستهدف احتضان أبناء المحافظة من الموهوبين والنابغين، واستثمارهم كقوة فعالة من أجل صنع أجيال واعية قادرة على مجابهة الأفكار الهدامة بالمجتمع، وتعمل كشريك أساسي في مسيرة البناء التنموي المنشود.