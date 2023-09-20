«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا لـ«الوطن» حول استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر

أبرز برنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامي رامي الحلواني، والمذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، عدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم الأربعاء، إذ استعرض تقريراً بعنوان: «مدبولي» في أول اجتماع للمجلس الوطني: إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر قريباً، والذي سلط الضوء على جهود الدولة في تطبيق فكرة استراتيجية الهيدروجين الأخضر في ظل التغيرات المناخية.

أحمد رفعت: مصر تخطط لإنتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2040

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت إنَّ الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة خالية من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويتمّ الحصول عليه من فصل الهيدروجين الناتج عن تفاعلات الوقود الإحفوري مع الماء، معدداً مزاياه بأنَّه مصدر للطاقة وغير ملوث للبيئة، و«خفيف» وشديد التفاعل حتى أنَّه يوفر طاقة بحجم 3 أضعاف الوقود التقليدي، من غاز وفحم.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف «رفعت»، أنَّ العالم يتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، لافتاً إلى أنَّه حتى نهاية 2021 تم إنتاج 120 مليون طن باستثمارات عالمية بقيمة تزيد على 150 مليار دولار، ومتوقع زيادتها إلى 600 مليار دولار خلال عام 2040، وربما تحقق تريليون دولار استثمارات في ظل التوجه العالمي نحو التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بوتيرة متسارعة.

استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة

وأشار إلى استهدف مصر الوصول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، من الرياح والشمس، بنسبة 40% بحلول عام 2030، والتي ستستغل لإنتاج الوقود الأخضر بدون ملوثات، موضحاً: «تخصيص الدولة لأكثر من 26 كيلومترا بمناطق غرب النيل بأسوان وسوهاج، لإنشاء محطات توليد طاقة نظيفة، وننتج حالياً 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ونستهدف الوصول بالإنتاج إلى 5 ملايين طن بحلول 2040 باستثمارات 83.6 مليار، ما يسهم في رفع حصة مصر من الصادرات وتوفير فرص عمل لأكثر من ربع مليون عامل على مدار السنوات الـ10 القادمة وبالتالي سيكون أكبر مشروع سيوفر عمالة في تاريخ البلاد».