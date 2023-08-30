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أستاذ استثمار: الهيدروجين الأخضر من أهم عناصر توليد الطاقة في الفترة الأخيرة

كتب:

مريم جاد
11:37 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
هشام إبرايهم- أستاذ تمويل واستثمار

هشام إبرايهم- أستاذ تمويل واستثمار

قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار رئيس الوزراء بانشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يعتبر مهما وصائبا، بسبب أهمية هذا المنتج في الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الدولة بالطاقة النظيفة.

الهيدروجين الأخضر من أهم عناصر توليد الطاقة حاليًا

وأضاف«إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، إن من أهم عناصر توليد الطاقة هو الهيدروجين الأخضر، والبنية الأساسية داخل مصر مجهزة لذلك المشروع بجانب أن كبرى الشركات تدعم ذلك القرار بأن مصر تصبح محطة لتوليد الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر بمشتقاته.

رؤية الحكومة لملف الطاقة

تابع: «ما يصدر من قرارات من الحكومة يخدم على تلك الرؤية والرغبة بإنشاء وحدة للطاقة داخل مصر، وأيضًا متابعة المواطن المحلى لمثل تلك الأخبار والرغبة بوجود مثل تلك الطاقة النظيفة وانشغال الدولة بمثل تلك الملفات».

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