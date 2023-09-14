توقيع اتفاقيات مع شركات هندية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 7.8 مليار دولار

قال يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي وقع اتفاقيات مع شركات هندية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 7.8 مليار دولار، كما أنه يجرى التفاوض مع شركتين هنديتين لجذب استثمارات بأكثر من 16 مليار دولار.

الاستفادة من بنك التنمية الجديد لتجمع «بريكس»

وأضاف الواثق بالله- خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس- أن مصر تستطيع الاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» الذي يصل حجمه 100 مليار دولار في تمويل مشروعات البنية الأساسية بشروط ميسرة جدًا، موضحا أن نسبة الفوائد للدول الأعضاء تكاد تكون منعدمة، وذلك بدلا من اللجوء إلى البنك الدولي وبنوك أخرى، التي قد تتدخل في قرارتنا السياسية بشكل كبير، وتضع شروطًا مجحفة للاقتراض أو اللجوء لإصدار سندات دولية بفائدة تتراوح من 8 إلى 9% مما يشكل أعباء على موازنة الدولة، وأكد أنه من المتوقع أن تستفيد مصر بشكل كبير من انضمامها لتجمع «بريكس»، المقرر بدءًا من يناير 2024 في القطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية والتكنولوجية والخدمي.

كسر هيمنة الدولار على المدى الطويل

ووفقا لتقديرات العالمية فإن مؤسسة «جي بي مورجان» تتوقع كسر هيمنة الدولار على المدى الطويل، وانحدار استخدامه من 51% من حجم المعاملات التجارية العالمية لنحو 30% في حال ظهور تبادل بالعملات المحلية، بين دول البريكس وكذلك ظهور عملة البريكس، كما سيتأثر اليورو أيضًا.