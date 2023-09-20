رئيس حي المنتزه بالإسكندرية يحذر المخالفين: لن نسمح بتبوير الأراضي الزراعية

أعلن اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعيه ورصد المتغيرات المكانية، ومراجعة الخرائط الخاصة بالحيازة الزراعية.

القضاء على البناء المخالف

وأوضح أنه جرى تنفيذ 6 حالات إزالة بإجمالي مساحة 8 قراريط بكل من حوض خطاب وعزب «كردون والتوفيقية» وتستمر الجهود المبذولة للقضاء على البناء المخالف داخل الحيازات الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، قائلا: «لن نسمح بتبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها بأي حال من الأحوال».

حملات يومية بجميع أنحاء الحي

وأضاف أن الحملات مستمرة في نطاق الحي يوميا، لعدم ترك أي وقت أمام المخالفين لممارسة مخالفاتهم، وتطبيق القانون بكل حزم وفرض هيبة الدولة على الجميع، وعلى المخالفين مراجعة أنفسهم قبل الشروع في المخالفة، لأن المخالف سيكون الخاسر الأوحد وسيعرض نفسة للمسائلة القانونية الحازمة.