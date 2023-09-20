رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس حي المنتزه بالإسكندرية يحذر المخالفين: لن نسمح بتبوير الأراضي الزراعية

كتب:

خالد غنيم
12:56 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
إزالة التعديات

إزالة التعديات

أعلن اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعيه ورصد المتغيرات المكانية، ومراجعة الخرائط الخاصة بالحيازة الزراعية. 

القضاء على البناء المخالف

وأوضح أنه جرى تنفيذ 6 حالات إزالة بإجمالي مساحة 8 قراريط بكل من حوض خطاب وعزب «كردون والتوفيقية» وتستمر الجهود المبذولة للقضاء على البناء المخالف داخل الحيازات الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، قائلا: «لن نسمح بتبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها بأي حال من الأحوال».

حملات يومية بجميع أنحاء الحي

وأضاف أن الحملات مستمرة في نطاق الحي يوميا، لعدم ترك أي وقت أمام المخالفين لممارسة مخالفاتهم، وتطبيق القانون بكل حزم وفرض هيبة الدولة على الجميع، وعلى المخالفين مراجعة أنفسهم قبل الشروع في المخالفة، لأن المخالف سيكون الخاسر الأوحد وسيعرض نفسة للمسائلة القانونية الحازمة. 

اقرأ المزيد:

انطلاق قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان في حي المنتزة بالإسكندرية

حي المنتزة أول بالإسكندرية: تحصيل 39 ألف جنيه «غرامات» في حملات على الأسواق

محافظ الإسكندرية يحيل رئيس حي المنتزة أول واثنين آخرين للتحقيق

"كل يوم" يعرض فيديو لغرق مبنى حي المنتزة.. والمحافظ: ماسورة انفجرت
بقلم خالد غنيم