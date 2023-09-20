Space commercial complex و GATES PRIVÉ و مشروع جديد في نيو زايد

أطلقت شركة Gates Developments ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقارى، ثامن مشروعاتها فى السوق العقاري وخامس مشروعاتها غرب القاهرة على مساحة 65 فدان بمنطقة نيو زايد وكشفت الشركة أنها تتطلع دائمًا إلى تطوير محفظتها العقارية وتوسيع نطاق عملها من خلال تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، كما تحرص على التواجد فى أكثر المناطق تميزاً والأعلى طلباً فى السوق، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين.

يقدم المشروع مساحات متنوعة من الوحدات السكنية، ويتميز بتخصيص جزء كبير منه للمساحات الخضراء ، مما يضمن لكل الوحدات إطلالة مباشرة على المناظر الطبيعية والواجهات عبر تصميم فريد اعتادت به الشركة في مشروعاتها حيث اعتمدت في المشروع علي كافة عناصر الاستدامة وهو ما يؤكد استراتيجية الشركة فى تعزيز واجهاتها العمرانية، فى غرب القاهرة ويقع المشروع الجديد فى مكان متميز على بعد دقائق من مطار سفنكس الدولي، كما يتيح المشروع الوصول المباشر إلى محور الضبعة - روض الفرج وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وطريق دهشور باستثمارات تتخطي خمسة مليارات جنية. وتشارك الشركة في معرض سيتي سكيب بعروض متميزة لعملائها.

وقد أعرب الأستاذ حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments عن سعادته بإطلاق المشروع الجديد مؤكدا أنه المشروع الثالث الذي تطلقه الشركة خلال عام 2023، المشروع يعتمد على صياغة شكل جديد للمجتمعات العمرانية المتكاملة في تلك المنطقة مما يجعله نموذجًا لباقي المطورين العقاريين ليس فقط في منطقة غرب القاهرة، وقدد راعينا فيه كل متطلبات العملاء من أجل حياة رفاهية بدون تعقيدات، وقمنا بالتوقيع مع شركة DMA للتصميمات والاستشارات الهندسية، للبدأ في عمل الماستر بلان والتصميمات الخاصة بمشروع الشركة الجديد،

وأضاف نصر ان المشروع الثاني هو Space commercial complex والذي نعتبره نقلة نوعية جديدة حيث نجمع فيهما ما بين الفخامة والرقى بما يتناسب مع اسلوب الحياة العصرية، فمشروع " Space commercial complex" سيكون واحدًا من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية فى غرب القاهرة تم وضع تصميمات متنوعة له تظهر لأول مره فى السوق العقارى المصرى لخدمة منطقة زايد بأكملها نقدم من خلاله أفضل وأرقى التصميمات المعمارية والهندسية، وتم التعاقد مع مجموعة من الماركات العالمية ويتكون المشروع من أربعة مراحل وتبدأ أولى مراحل التسليم بعد 3 سنوات ونصف.

والمشروع الثالث مشروع GATES PRIVÉ من المشروعات متعددة الاستخدامات سكنية وتجارية عالية الجودة لتلبية توقعات عملائنا في السوق المصري علي بعد خمس دقائق من بوابة مصر اسكندرية الصحراوي وربع ساعة من المهندسين وهو موقع متميز جدا يعتمد على فكرة عيش المستقبل في الحاضر من خلال توفير كافة أنواع الرفاهية واستخدام الذكاء الصناعي وكل عوامل البيئة في تحقيق الاستدامة في المشروع وفكرة GATES PRIVÉ مبنية على المساحات الخضراء الواسعة كما أن تصميم المباني المعماري مبنى على فكرة الخصوصية والرفاهية، ويوجد محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات الـ مالتي ناشيونال، ونادى اجتماعي وممشى رياضة ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالي 75 % من مساحة المشروع حيث أن المساحة البنائية فيه حوالي 15%.