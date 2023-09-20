«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة وضبط آخر في الجيزة

تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد و10 سنوات في جنايتين، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة مهمات مواقع إنشائية بالإكراه، وشقيقه بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة خامات بناء من عدد من المواقع الإنشائية وتهديد وترويع القائمين على العمل بها للحصول على مبالغ مالية في أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع العنصر شديد الخطورة وضبط شقيقه، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – 900 طلقة – 21 خزينة - 4 سلاح أبيض - رشاش - 6 أجهزة لاسلكي - 5 شواحن - تليسكوب - نظارة رؤية ليلية - 3 سيارات اثنين منها دون لوحات معدنية - مولد كهربائي - كمية من حديد التسليح والزوايا المتحصل عليها من وقائع السرقة).