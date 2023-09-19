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«الداخلية»: ضبط 3 متهمين بتهريب سلاحف وثعابين إلى خارج البلاد

كتب:

محمد بركات
02:29 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي في قطاع أمن المنافذ، 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، بحيازتهم 68 سلحفاة مصرية حية، و75 ضب سيناوي، و6 ثعابين مخبأة داخل حقائبهم.

وبالعرض على الجهات المختصة في الميناء، أفادت بأنّ المضبوطات محظور الاتجار بها وتصديرها، وجرى التحفظ عليها بمعرفة الجهات المعنية.

وبمواجهتهم قرروا اعتزامهم تهريب المضبوطات إلى الخارج بغرض بيعها وتحقيق استفادة مادية، واتخذت الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم محمد بركات