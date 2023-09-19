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«الداخلية» تشن حملة موسعة على البؤر الإجرامية في 3 محافظات

كتب:

محمد بركات
02:18 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن ضبط 32 قضية سلاح ناري، و4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 398 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

وفي أسوان، جرى ضبط  4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، و3 قضايا سلاح ناري، وتنفيذ 822 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

أما في دمياط، فجرى ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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