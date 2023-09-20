كريم عبد العزيز يقترب من تحقيق 130 مليون بفيلم بيت الروبي

حقق الفنان كريم عبد العزيز، نجاحا كبيرا بفيلمه بيت الروبي، الذي يعرض حاليا في دور العرض، وما زال ينافس بقوة.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنّ إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي وصلت إلى 129 مليونا و427 ألف جنيه كإجمالي إيرادات الفيلم منذ بداية طرحه بدور العرض.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة كريم عبدالعزيز بزوجته نور اللبنانية، ودور السوشيال ميديا في حياتهما وتأثيرها على علاقتهما بشكل ملحوظ، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في السينمات.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

ونجح الفنان كريم عبدالعزيز، في دخول دائرة الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، وحافظ على مكانته بفيلمه الأخير بيت الروبي، الذي طرح في موسم أفلام عيد الأضحى.