104 آلاف جنيه إيرادات فيلم «بيت الروبي» بدور العرض في يوم واحد

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ104 آلاف و866 جنيها، وجاء في المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية، بينما جاءت المراكز الأربعة الأولى لأفلام «فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي، بأكثر من 128 مليون و900 ألف جنيه، وذلك على مدار 12 أسبوع عرض بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، لينضم إلى مجموعة الأفلام التي حقق من خلالها كريم عبدالعزيز أكثر من 100 مليون جنيه إيرادات وهى الأعلى في تاريخ السينما المصرية منها فيلمي الفيل الأزرق 2 مع نيللي كريم وهند صبري، وكيرة والجن مع أحمد عز.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش في هدوء بعيدا عن المشاكل وذلك بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية، ولكن تنقلب حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا ويشار إليه بالبنان.