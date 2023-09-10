فيلم «بيت الروبي» يتخطى الـ128 مليون جنيه في السينمات

تخطت إيرادات فيلم «بيت الروبي»، في شباك تذاكر السينما حاجز الـ128 مليون جنيه، وذلك على مدار أكثر من 11 أسبوعا، ليدخل قائمة أعلى الأفلام المصرية إيرادات، والتي كان يتواجد بها «كريم» بفيلمي «الفيل الأزرق 2» و«كيرة والجن»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

وفي فيلم بيت الروبي، يعيش إبراهيم الروبي والذي يجسد دوره كريم عبدالعزيز، بصحبة زوجته وطفليه في منزل هادئ يطل على البحر في منطقة ساحلية، يزوره شقيقه الصغير إيهاب الروبي ويقوم بدوره كريم محمود العزيز، ليطلب معه العودة للقاهرة لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالميراث.

ويترك كريم عبدالعزيز حياته الهادئة ويعود للقاهرة، ليتفاجئ بعدة مشكلات يتورط بها، ويصبح حديث السوشيال ميديا في يوم وليلة.