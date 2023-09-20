«الوطنية للانتخابات»: نتعهد بمنح راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة كامل حقوقهم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، بدءا من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها، فضلا عن إصدار القرارات المنظمة للاستحقاق بالغ الأهمية، والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقا لما تقضي به احكام الدستور.

وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الهيئة ستؤدي دورها بالنظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.

وتابع: «تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، التي ستراجع سائر الطلبات لبيان مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات الدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين».